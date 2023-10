Di Chiara: "Mi stupisce il ritardo della Lazio. Immobile? Secondo me..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Riguardo all’imminente match tra Lazio e Fiorentina, abbiamo intervistato in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore viola, attualmente opinionista.

Che tipo di partita è Lazio-Fiorentina?

“È un crocevia tra due squadre che lottano per l’Europa. Stiamo cominciando a entrare nella fase in cui i punti pesano. Cosa intendo per Europa? Non solo l’Europa League, sinceramente pensi anche alla Champions”.

Chi ci arriva meglio?

“La Fiorentina è in una condizione di classifica più agevole, la Lazio ha un ritardo che, devo dire, un po’ mi stupisce a questo punto della stagione”.

Dettato da quali ragioni, a tuo avviso?

“Dai tanti cambiamenti che ci sono stati in questa stagione. Sarri esprime un calcio particolare e gli occorre tempo. In più, avere il doppio impegno con la Champions, non è semplice per una squadra che ha rinnovato molto e riaperto un ciclo”.

È finita l’epoca di Immobile inamovibile?

“Secondo me Immobile resta un giocatore determinante per la Lazio. Non appena comincerà a segnare con continuità, non si faranno più certi discorsi. Io non ci rinuncerei mai”.

Tatticamente, quali potrebbero essere i giocatori chiave in un match come Lazio-Fiorentina?

“La Lazio, ora come ora, non può fare a meno dell’estro di Luis Alberto. Fronte Fiorentina, Nico Gonzalez falso nueve potrebbe creare problemi concreti alla retroguardia biancoceleste. E occhio anche a Bonaventura, in un periodo di forma particolare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.