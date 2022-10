Lazio, Pedro: "Andiamo in Olanda per vincere. Romero? Deve giocare..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vittoria fondamentale per Lazio per il proseguo del cammino in Europa. Al termine della gara, il match-winner Pedro ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non era facile, sapevamo che loro giocano bene, sono una squadra difficile da affrontare. Bella partita, bella prestazione. Manca ancora una gara, dobbiamo far bene anche in Olanda e cercare di trovare i tre punti".

GOL ANNULLATO - "Non l'ho visto, mi hanno detto che era giusto (annullarlo, ndr), pensavo di essere in posizione regolare. Sarebbe stato importante quel gol per dare più fiducia nel finale che è stato combattutto fino alla fine"

L'ULTIMA - "In Olanda sarà una gara sicuramente difficile, l'ambiente è caldo e dobbiamo stare concentrati 90 minuti se vogliamo vincere. Pensiamo solo ad andari lì per i tre punti".

FASE CALDA - "Abbiamo una squadra molto buona con giocatori forti. Oggi ha giocato Cancellieri, Romero è entrato nel secondo tempo. Peccato che Luka non mi ha visto in quella giocata, fa piacere vederlo giocare. E' un ragazzo che lavora sempre fortissimo e penso che debba giocare di più".

Pedro ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo l’importanza di questa partita, dopo il primo gol era difficile ma abbiamo reagito bene facendo due gol e andiamo avanti al girone. Vediamo l’ultima come andrà perché sarà davvero difficile. Penso che con tutti i giocatori nuovi abbiamo una rosa piu forte dello scorso anno, qualsiasi giocatore che entra fa tutto per aiutare, oggi sono io domani un altro. Il mister ha scelto anche Luka e Matteo che si stanno allenando molto forte, ed è importante questo per la squadra, per tutte le partite che verranno. Dobbiamo essere uniti a combattere, questa è la strada giusta. Sarri quando le cose vanno bene è soddisfatto, se trova un risultato negativo è diverso, stiamo trovando continuità e solidità in difesa ed è molto buono per lui, abbiamo capito cosa vuole e dà soddisfazione al mister. Girone? Sarà una finale per noi con il Feyenoord, bisogna arrivare primi al girone non trovarsi con squadre di Champions League negli spareggi. Abbiamo una partita molto difficile con la Salernitana e poi quella a Rotterdam”.

Al termine del match Pedro ha parlato anche ai microdoni di DAZN: "Non mi aspettavo l'uscita del Barcellona dalla Champions. Sono una squadra molto forte come tutti sapevamo. Il girone che hanno trovato era duro e ora scenderanno in Europa League. Per noi è molto importante arrivare primi nel girone perchè ci darà fiducia e perchè non rischieremo di incontrare una squadra scesa dalla Champions".

