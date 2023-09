Napoli - Lazio, Icardi: "Che vittoria! Ma guai a parlar di scudetto, ecco perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito al successo da parte della Lazio sul Napoli, la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Icardi, calciatore biancoceleste tra il 1988 e il 1990.

La vittoria della Lazio sul Napoli rilancia i biancocelesti in chiave scudetto?

“È stata un’ottima Lazio e si è trattato di una grande vittoria. Però non credo che si possa parlare di obiettivo scudetto per la Lazio. I biancocelesti hanno come obiettivo la qualificazione in Champions League, come ha fatto intendere Lotito e come spesso ha dichiarato Sarri”.

Per quali ragioni?

“Perché, per esempio, il Milan è più completo su tutti i reparti, i biancocelesti hanno qualche lacuna. Secondo me ora Sarri dovrà essere abile nel tenere il gruppo unito malgrado l’inevitabile esaltazione per la vittoria che ci sarà”.

Le componenti tattiche che ti convincono di più della Lazio di Sarri?

“Mi piace come Sarri si sia innovato notevolmente e ora curi anche meticolosamente la fase difensiva. A Napoli ha chiuso ogni spazio ai partenopei, giocando un calcio pressochè di rimessa. Ho molto gradito questa scelta intelligente, funzionale al contesto”.

I giocatori nuovi che, a tuo avviso, riusciranno a imporsi sin da subito?

“Sono tutti giocatori funzionali alla Lazio. Io cito sempre Luis Alberto come determinante. Non solo per il gol di tacco di ieri, ma per la quantità e qualità che ti porta. Infatti Sarri, nonostante magari qualche diverbio, alla fine lo schiera sempre, da tecnico intelligente qual è”.

