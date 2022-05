Calciomercato Lazio, Allan nel mirino: Sarri ci pensa

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Iniziate le manovre di mercato in casa Lazio. Campionato chiuso, Europa League conquistata, ora spazio alle trattative per i rinforzi. Secondo la rassegna di Radiosei, in lista acquisti c’è anche Allan. Il centrocampista brasiliano spinge per essere liberato dall’Everton. Gli inglesi hanno acquistato l’ex Napoli nell’estate del 2020 sborsando 28 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2023, la possibilità di ottenere uno svincolo non è semplice, stesso discorso abbassare quasi totalmente il prezzo del cartellino. L’altro scoglio sarebbe rappresentato dall’ingaggio. Allan guadagna al momento 4 milioni a stagione. Ha 31 anni, tornerebbe volentieri da Sarri. Un triennale, sfruttando i benefici fiscali del Decreto Crescita, potrebbe consentire alla Lazio di avvicinarlo. Tutto dipenderà dall’Everton, che ha in mano la situazione: con un forte sconto potrebbe muoversi.

