Roma, Juric si discolpa: "Stiamo commettendo errori? Capita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma non va oltre l'1-1 contro l'Union Saint-Gilloise, un risultato che di certo non soddisfa l'ambiente, già nero per le prestazioni della squadra giallorossa in campionato. Al termine del match Ivan Juric ha parlato così ai microfoni di Sky: "Ci sono stati tratti positivi e altri di negatività che non mi sono piaciuti. Il risultato è negativo, meglio aver preso un punto ma non possiamo essere soddisfatti. Stiamo commettendo degli errori. Capita, può essere anche un fattore mentale. Dispiace, perché i ragazzi stanno dando tutto ma non riescono a ottenere ciò che meriterebbero". Poi sui possibili provvedimenti della società: "Penso solo ad allenare, ho lasciato correre tutto il resto cercando di fare bene il mio lavoro perché sul resto non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni".