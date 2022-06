Calciomercato, il Monza chiude per Casale: accordo e visite, ma Nicolò...

Galliani incontra i dirigenti del club veneto per trovare l'accordo economico e provare a strappare il difensore alla concorrenza.

AGGIORNAMENTO ORE 23:17 - L'incontro tra Galliani e i dirigenti del Verona porta a una fumata bianca. A confermarlo è Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: "Operazione chiusa per Casale, avrebbero organizzato le visite. Operazione di 7/8 milioni più bonus. Lui però vuole andare alla Lazio ma le società sono d’accordo. C’è anche un retroscena di bilancio, per il Verona bisogna chiudere entro il 30 giugno, ecco perché c’è questa fretta, perché per Casale sarebbe plusvalenza piena rispetto all’operazione che il Verona aveva fatto. Tutto questo allontana Casale dalla Lazio". Sebbene tra il Monza e il Verona ci sia l'accordo totale, manca però quello con il giocatore che preferirebbe trasferirsi alla Lazio. Proprio per questo, la dirigenza brianzola nelle prossime ore cercherà di convincere il calciatore e dovranno farlo anche entro il 30 giugno per una questione di bilancio. Tutto dipende dalla decisione del difensore che potrebbe anche non presentarsi alle visite mediche fissate dalla neopromossa.

Blitz del Monza per Nicolò Casale. Galliani sta incontrando in questi minuti, a Milano, i dirigenti del Verona per provare a trovare l'accordo economico con il club scaligero. Setti valuta Casale oltre 10 milioni di euro, una cifra che la Lazio ha sempre ritenuto eccessiva, non volendosi spingere oltre gli 8 milioni di euro complessivi. Ora ci prova il Monza, come riporta Michele Crisctiello su Sportitalia. Il difensore aspetta, preferirebbe la Lazio, ma il Monza è in forcing, vuole provare a convincere il Verona e poi il giocatore.

Pubblicato 28/06