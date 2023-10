Calciomercato Lazio | Ag. Gimenez: "Ne abbiamo parlato con Lotito, ma..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Una vera e propria bestia nera si sta rivelando Santiago Gimenez per la Lazio. Dopo il successo del Feyenoord ai danni dei biancocelesti con una doppietta del messicano, l'agente Morris Pagniello ha confermato l'interessamento, tra le altre, anche della Lazio. Ecco le sue parole rilasciate a TMW:

"Abbiamo già discusso con l'Atletico Madrid. Dopo che è arrivato al Feyenoord, la famiglia mi ha avvicinato e ora ci sono rapporti con il padre (Christian Gimenez, ex Boca e Veracruz, convocato da Maradona per i Mondiali 2010 con l'Argentina, ndr) che rappresenta Santi in questo momento. Sono un loro consulente. Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e Napoli, ma per me potrebbe essere perfetto sia per l'Inter che per la Juventus.

Sarebbero le migliori opzioni per lui. È da più di un anno che dico a vari club di credere in lui, il suo valore è passato da 10 milioni a 40 in poco meno di dodici mesi. Ora le squadre più vicine a lui sono Real Madrid e Tottenham", conclude Pagniello.

Pubblicato il 26/10