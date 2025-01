Calciomercato Lazio | Casadei, s'infiamma l'affare: l'agente in arrivo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Come anticipato, in casa Lazio sono ore frenetiche e caldissime in ottica mercato. In particolare, per l'affare che porterebbe Cesare Casadei a vestire la maglia biancoceleste. Dopo gli ultimi aggiornamenti e la mossa social dell'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, poco fa è stata pubblicata un'Instagram story da parte di Francesco Facchinetti, membro dell'entourage del classe '03. Nell'immagine, la lavagnetta dei voli in partenza accompagnata da una scritta piuttosto eloquente. "Roma, arrivo", il messaggio dell'agente. Neanche a dirlo: i tifosi si sono già scatenati nei commenti. L'operazione - adesso - sembra davvero a un passo dalla sua conclusione.

