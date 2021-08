Calciomercato Lazio, ds Eintracht: "Kostic fa parte del progetto, niente pressioni"

Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha parlato della delicata situazione di mercato con protagonista Filip Kostic, corteggiato dalla Lazio per una trattativa che però non si sblocca: "Siamo rimasti molto sorpresi che il ragazzo si sia rifiutato di allenarsi. Ovviamente non possiamo accettarlo", ha detto Krösche al microfono di SkySport Deutschland prima della partita contro l'Arminia Bielefeld. "Abbiamo un contratto, va rispetto. Filip non si è allenato e quindi oggi non è in squadra. La soluzione? È che rimanga con noi. Non c'è un prezzo per il suo cartellino perché noi pianifichiamo il nostro futuro con Filip. È una parte importante della nostra squadra e ha un contratto con noi". Krösche, poco dopo, prova a spiegare le ragioni di un ammutinamento da parte del ragazzo: "Filip ha preso una strada sbagliata. Non so cosa lo abbia spinto a comportarsi così, in realtà è un bravo ragazzo". E avverte le parti coinvolte, Lazio compresa: "Non ci lasceremo mettere sotto pressione da nessuno", ha concluso Krösche.