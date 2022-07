Calciomercato Lazio, l’arrivo di Mario Gila a Fiumicino: "Forza Lazio!" - FT&VD

Il classe 2000 è appena atterrato a Fiumicino, nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il suo primo contratto con la Lazio.

Fonte: dal Nostro inviato Marco Valerio Bava - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 14.22 - E' atterrato pochi minuti fa nella Capitale Mario Gila, centrale spagnolo, che a breve sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il classe 2000, arrivato con un volo da Madrid, ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Lazio: "Sono felice di essere qui, forza Lazio!". Domani mattina si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto con la Lazio. Mascherina a coprire la sua emozione, qualche parola in spagnolo e poi di corsa per iniziare la sua nuova avventura.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ARRIVO DI GILA

Atterra nella Capitale anche il terzo acquisto del calciomercato estivo laziale: Mario Gila. Il difensore del Real Madrid passa in biancoceleste per 6 milioni di euro, si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore per aggregarsi al resto della squadra.

Pubblicato il 5/7