Calciomercato Lazio | Martusciello saluta Dia: "Me lo sono goduto, ma ora..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Non lasciano molta interpretazione le parole pronunciare in conferenza stampa da Giovanni Martusciello. Il tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in rimonta contro lo Spezia guidata da un super Dia (autore di una doppietta), ha parlato anche del futuro dell'attaccante franco-senegalese da giorni al centro delle trattative con la Lazio: "Me lo sono goduto in venti giorni senza vivere mai tutti gli aspetti negativi di cui si parlava. La gente si è sentita tradita e dispiace. Sono le scorie della retrocessione. Ha fatto la sua partita nonostante gli sia arrivato di tutto addosso. In futuro non sarà più della Salernitana, guardiamo avanti".

Pubblicato il 13/08 ore 00:09