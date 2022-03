Calciomercato Lazio, non solo Romagnoli: gli altri nomi per la difesa

Non solo il capitano del Milan, nell'elenco della dirigenza biancoceleste ci sono anche altri nomi per cambiare il reparto...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ultime otto giornate di campionato per conquistare l'Europa e poi in casa Lazio sarà rivoluzione. Tanti i calciatori che saluteranno Formello così come tanti saranno i volti nuovi nel quartier generale di Formello. La difesa sarà il reparto che vedrà maggiori cambiamenti con i centrali che rischiano di essere tutti nuovi. Se Alessio Romagnoli è l'obiettivo numero uno, il difensore rossonero non è l'unico nome sulla lista. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la candidatura di Nicolò Casale resta sempre in pole position. Il giocatore del Verona piace sia a Sarri che alla dirigenza biancoceleste e, dopo i tentativi a vuoto a gennaio, si proverà a chiudere l'operazione in estate. Attenzione anche alle alternative che potrebbero arrivare anche in aggiunta a Romagnoli o Casale, soprattutto se low cost. Un profilo da seguire è quello di Nikolas Nkoulou. L'ex Torino attualmente gioca nel Watford, ma anche lui si svincolerà a giugno. Può essere un affare visto che conosce bene il campionato italiano, ha la giusta esperienza e potrebbe arrivare a costo zero. Non va dimenticato poi Robert Rojas del River Plate, già accostato alla Lazio durante la sessione invernale del calciomercato.

