Lazio-Cremonese, Acerbi: "Non c'è stata partita. A maggio vogliamo la Champions"

Sempre in campo, Francesco Acerbi. Ai microfoni della Rai, il difensore ha parlato dopo la sfida vinta contro la Cremonese: "Io cerco sempre di fare bene, mi piace giocare, voglio aiutare i miei compagni. Oggi non c’è stata partita. In campionato è bello vincere, ci sono tante partite in casa, ora la Samp che è un’ottima squadra. Con i giocatori che abbiamo è più facile. Cercheremo di arrivare a maggio e stare lì, nella posizione per la Champions League. Pensiamo a partita dopo partita".