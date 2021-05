Lazio, il saluto di Immobile a Inzaghi: “Sei sempre stato al mio fianco”

Amici dentro e fuori dal campo. Simone Inzaghi e Ciro Immobile sono state le figure più emblematiche degli ultimi anni della Lazio. Questa particolare sintonia tra l'allenatore e il bomber si interrompe qui, almeno per quanto riguarda il terreno di gioco. Il tecnico piacentino, infatti, sarà il successore di Conte all'Inter e ha detto addio alla sponda biancocelste della Capitale. Con un post pubblicato sui suoi canali social, l'attaccante in maglia 17 ha salutato e ringraziato Inzaghi per il lavoro svolto nelle ultime stagioni. Di seguito le parole di King Ciro: "Cinque anni passati insieme sempre a combattere uno di fianco all’altro per il bene di questa maglia. Ne abbiamo passate tante gioie, dolori, vittorie e sconfitte. Mi hai aiutato ad ambientarmi fuori dal campo in questa che è diventata la tua città e ora è anche un po’ mia. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, ci sono stati momenti difficili per me ma tu sei stato sempre al mio fianco e di questo te ne sarò sempre grato. In bocca al lupo per tutto ti meriti il meglio ti abbraccio".

Pubblicato il 30/05 alle ore 20:11