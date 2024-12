Lazio, Lotito: "Un bagno d'umiltà serve sempre. Pensiamo a recuperare e..." - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

A margine dell'evento a cui ha preso parte, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti commentando così la sconfitta di ieri della sua Lazio contro l'Inter e in generale il momento della squadra. Le sue parole: "Cosa penso della gara di ieri? Non tutti i mali vengono per nuocere, un bagno d’umiltà serve sempre per riniziare con maggiore entusiasmo e concentrazione. Sicuramente ieri è stata una partita ineguagliabile, abbiamo perso due difensori centrali e poi nei primi 35’ la Lazio stesse mettendo in forte difficoltà l’Inter. Questa è la sconfitta più sonora che ho vissuto in vent’anni. Chiaro che poi dopo la squadra si è disunita, ma deve essere un modo per riflettere e riportare tutti con i piedi per terra”.

“Se Inzaghi ha infierito? Dovete capire una cosa, non ho fatto queste riflessioni. Ognuno di noi ha delle sensibilità, io non devo dimostrare nulla e nemmeno la Lazio. Nella vita uno si comporta come vuole, il calcio poi è fatto di corsi e ricorsi. Dispiace che la squadra, che fino all’ultimo ha lottato, è una partita nata male. Abbiamo sbagliato i gol, Gila ha avuto un malore intestinale e l’altro è uscito intontito dopo un colpo in testa. Non ci sono spiegazioni. Poi la squadra si è disunita e anche il modulo ha inciso in quel momento, certo non è la squadra che ha combattuto col Napoli. Penso che poi, lo ribadirò, un bagno d’umiltà serve a tutti”.

“Mercato? Non è che uno va al supermercato e pago uno, prendo due. È un errore. Significa disconoscere la qualità dei giocatori che tu hai. Ieri e un episodio dettato dal fatto non di non avere giocatori. Abbiamo giocatori fuori lista. I tifosi? Facessero i tifosi, tutti parlano di pallone e nessuno di calcio. È questo il problema”.

“Baroni? Lui si è assunto la responsabilità e ha fatto bene, il suo ruolo è quello. È lui che sceglie l’assetto tattico, non io. Sicuramente confrontarsi con l’Inter in quelle condizioni, magari cambiare l’assetto sarebbe stato più utile. Ieri è stata una partita fine a sé stessa, non ci dobbiamo fasciare la testa. Pensiamo a recuperare e vediamo come reagirà la squadra alla prossima partita. Ieri l’avete visto tutti, non avevamo Castellanos e Romagnoli. Poi tornando al mercato quando hai troppi giocatori che non giocano, si squilibra lo spogliatoio”.

"Mercato? Pensiamo a valorizzare quelli che abbiamo e metterli nella condizione di esprimersi al 100%. Hanno qualità, lo hanno dimostrato fino ad ora”.

Pubblicato il 17/12