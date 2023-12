Lazio, pace fatta con i tifosi? L'abbraccio del settore ospiti - FOTO & VIDEO

Anche dopo la notte più tenebrosa sorge sempre il sole, così come dopo i fischi di Lazio-Inter torna l'applauso e l'affetto di una tifoseria che non ha mai smesso di seguire e incitare la squadra, aldilà di ogni risultato. I ragazzi di Sarri vincono a Empoli, non mettono in campo la migliore delle prestazioni, ma regalono al popolo biancoceleste una reazione chiesta ormai da tempo, voluta e finalmente arrivata. Si affievoliscono così i fischi e alla fine della partita del Castellani si trasformano in quegli applausi che accolgono l'arrivo della squadra sotto al settore ospiti. La pace è fatta, l'unione (in realtà mai scissa) è tornata più forte che mai, pronta ora per cercare una continuità che alla Lazio manca da molto, troppo tempo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO