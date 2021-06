Lazio, Sarri ha già fatto colpo: spuntano i like di Immobile, Milinkovic e altri sei

In casa Lazio è già Sarri mania. Il tecnico toscano sarà l'allenatore biancoceleste a partire dalla prossima stagione come confermato dalla società con diversi post sui vari social scatenando la gioia dei tifosi e non solo. Su Instagram sono arrivati tanti messaggi di benvenuto per l'ex mister di Juventus e Chelsea e anche qualche mi piace di eccezione. A mettere like alla foto pubblicata dalla Lazio ci hanno pensato i biancocelesti Immobile, Milinkovic, Lazzari, Strakosha, Cataldi, Armini, Akpa Akpro e Matri. I calciatori non vedono l'ora di iniziare la nuova avventura con il Comandante