Lazio, Tare: "Pellegrini ama questi colori, abbiamo accontentato Sarri"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: TORNA ZACCAGNI, IL PUNTO SU MILINKOVIC FORMELLO - Due squadre di calcetto che si affrontano in partitella dopo il torello e le esercitazioni tecniche. Ripresa a ranghi ridottissimi: le gare ravvicinate e la gestione delle condizioni fisiche troncano la rosa nella seduta di ripresa. Scarico in palestra per tutti i... WEBTV PAIDEIA - LAZIO, VISITE D'IDONEITÀ PER DIEGO GONZÁLEZ - FOTO&VIDEO Ieri lo sbarco a Fiumicino, stamattina le visite mediche in Paideia. Sono i primi passi di Diego González alla Lazio: il paraguaiano è arrivato alle 8 in punto nella clinica di riferimento biancoceleste per i controlli d'idoneità.... VOCI DI MERCATO PAGELLE LAZIO - CLUJ: CIRATA AL VOLO! MILINKOVIC SI SPREME, PATRIC VEDE ROSSO MAXIMIANO 6: Gli viene consegnato il posto in Conference, passa una serata tranquilla, senza il bisogno di sforzarsi troppo. Due uscite alte coi tempi perfetti, coi piedi se la cava abbastanza bene. LAZZARI 6: Va giù e aziona il patatrac: neanche dal...