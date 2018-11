LE PAGELLE - Durmisi flop, Correa non incide. Si salva solo Acerbi…

PROTO 6 - Terza da titolare con la maglia della Lazio. Fulminato dalla rovesciata di Faupala. Attivo su un paio di uscite, segno che è pronto ad ogni chiamata. Non para mai e incassa due gol senza responsabilità.

BASTOS 5 - Ingenuo dopo pochi minuti con una scivolata anticipata in area. L’arbitro lo perdona. Passato il primo brivido fa il suo compitino evitando altre frittate. Esce dopo un’ora di partita.

DAL 60’ LULIC 5.5 - Prova a scuotere la squadra con alcuni affondi sulla fascia destra. Inutile. Nella mezz'ora di gioco nemmeno Senad riesce ad essere pericoloso.

LUIZ FELIPE 5 - Sorpreso dalla grande giocata di Faupala. Usa il mestiere tirando la maglietta all’attaccante francese, ma non basta. Qualche errore in fase di impostazione, il brasiliano appare molto distratto.

ACERBI 6.5 - 140esima partita consecutiva, non ha mai saltato un minuto con la maglia della Lazio. Va in campo con la solita determinazione. Difende con intelligenza, spesso suona la carica in avanti proponendosi sull’out di sinistra. È di un’altra categoria anche di mentalità.

CACERES 5 - Doveva essere la partita della riscossa dopo l’ultima presenza datata il 25 ottobre proprio in Europa League. Non fa nulla per convincere Inzaghi. Sbaglia diversi passaggi facili e non si fa mai vedere a fondo campo con qualche cross.

MURGIA 5.5 - Gioca alla Parolo, provando ad inserirsi in area. Non viene mai visto e servito. A centrocampo prova ad aiutare anche in regia senza successo. Prestazione opaca.

DAL 60’ ROSSI 5.5 - Esordio ufficiale nelle Coppe europee. Cerca di mettere peso all'attacco ma non trova un pallone giocabile.

CATALDI 6 - Torna capitano, un’emozione unica. In regia tocca tanti palloni, ne sbaglia molti. Il campo non lo aiuta, il centrocampo è un’immensa pozzanghera. Migliora nella ripresa velocizzando la manovra. Ma sbocchi non se ne trovano nella difesa cipriota.

BERISHA 5 - Perde tanti palloni, non è da lui. Tacchi e finezze, su un campo del genere, non funzionano. Fatale l’errore che scatena il contropiede cipriota sul 2-0.

DURMISI 4.5 - Affonda poco sulla fascia, non dribbla mai, non tenta di saltare l’uomo. La Lazio attacca pure poco sulle fasce. Con il passaggio della difesa a 4 fa il terzino. È in ritardo sulla chiusura su Markovic nel gol che vale il 2-0.

CORREA 5.5 - Parte bene, poi si spegne. Non è decisivo come lo è stato fin qui. Inzaghi sperava nelle sue giocate, che non arrivano mai.

CAICEDO 5.5 - Gioca di sponda, cerca di duettare con Correa. Il Panterone però non graffia, non si segnalano tiri in porta. Con Immobile vicino si era sempre trovato bene.

DALL'85' ARMINI 6 - Fin qui i voti li aveva presi solo a scuola. Esordio con la maglia della Lazio per il giocatore della Primavera in una serata un po' amara.

ALL. INZAGHI 6 - Manda in campo una Lazio rivoluzionata e già qualificata. Ma i suoi la determinazione la lasciano a casa. Si aspettava di più da quelli che fin qui il campo l'avevano visto poco. Tradito.

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale 6; Joao Pedro 6, Roberge 6, Ouedraogo 5.5, Soumah 5; Spoljaric 6, Sachetti 6; Sardinero 6 (Dal 78’ Zelaya 6), Markovic 6, Schembri 6 (Dal 65’ Papoulis 6), Faupala 7 (Dal 65’ Maglica 6). All. Papapanagis 6.