MOVIOLA | Atletico Madrid - Lazio, Gözübüyük distratto: l’episodio sospetto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terzo incrocio tra la Lazio e l'olandese Serdar Gözübüyük, ma il bilancio non cambia: tre ko su altrettante gare dirette, la prima in Champions dopo le precedenti in Europa League contro Eintracht Francoforte e Porto. Direzione che non influisce più di tanto sul risultato, ma che lascia non poche perplessità. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

8’ - È per Pedro il primo giallo della gara: Lino lo anticipa in accelerazione, l’ex Barça lo stende in netto ritardo.

20’ - Ruvido in più di un’occasione De Paul nei confronti di Zaccagni, Gözübüyük si limita al richiamo verbale.

27’ - Proteste biancocelesti per un probabile fallo di mano di Saul sul rimpallo che poi sfavorisce Luis Alberto: il replay non chiarisce del tutto l’episodio che è comunque avvenuto fuori area e pertanto non rivedibile al Var.

39’ - Annullato il gol del raddoppio dell’Atletico: sul tiro al volo di Hermoso, Lino è praticamente incollato a Provedel in netta posizione di off-side. Per Gözübüyük, complice anche l'atteggiamento silente del guardalinee, è comunque necessario l’on-field review per prendere la corretta decisione.

45’ - Concessi 2 minuti di recupero.

45’ + 2 - Gomitata evidente e gratuita di Gimenez su Immobile che resta dolorante a terra: ammonizione ineccepibile per l’uruguaiano che poi manda platealmente a quel paese il direttore di gara rischiando il secondo cartellino.

SECONDO TEMPO

47’ - Cartellino giallo per Marusic per un fallo sul solito Lino.

52’ - Non c’è fuorigioco di Depay in occasione del raddoppio di Lino: sul tiro del brasiliano, l’olandese ha probabilmente soltanto un braccio oltre.

72’ - Guendouzi stende Depay in zona tiro: ammonizione inevitabile per il francese.

75’ - Tocco sospetto in area ai danni di Castellanos che sembra anticipare il diretto avversario: Gözübüyük lascia correre. Episodio almeno da on-field review.

89’ - Non sembra esserci la spinta di Kamada ai danni di De Paul: il giapponese avrebbe avuto una buona chance in area.

90’ - Segnalati 2 minuti di extra time.