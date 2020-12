MOVIOLA - Borussia Dortmund - Lazio, Mateu Lahoz troppo all'inglese. E sul gol tedesco...

BORUSSIA DORTMUND LAZIO MOVIOLA - La Lazio pareggia con merito sul campo del Borussia Dortmund, chiudendo in crescendo e sfiorando il successo a più riprese. Da rivedere l'arbitraggio di Antonio Mateu Lahoz. Il fischietto spagnolo ha lasciato troppo correre in molte circostanze e fischiato in occasioni che sembravano meno evidenti. Grave l'errore sul gol dei tedeschi quando Reus, in fuorigioco, ha ostacolato l'intervento di Patric. Netto (e fischiato con ritardo) il rigore concesso ai capitolini. Ecco la direzione di gara minuto per minuto:

PRIMO TEMPO

12' - Fischia poco il direttore gara, ma il fischietto non segnala un doppio fallo di Delaney e Bellingham su Correa. Il doppio intervento sembrava irregolare, ma la giacchetta nera ha lasciato correre per la ripartenza del Dortmund

14' - Primo fallo del match fischiato da Antonio Mateu Lahoz: netto l'intervento irregolare di Reus su Patric.

18' - Rischia la Lazio nel contropiede di Bellingham che viene chiuso da Patric e Marusic. Lo spagnolo e il montenegrino usano il fisico per fermare il britannico e il direttore di gara lascia correre. Sembra chiara la linea seguita dall'arbitro che lascia spesso correre e non sanziona i contatti fisici.

19' - Immobile libera Correa che calcia nonostante la pressione di Akanji. Inzaghi chiede spiegazioni all'arbitro per il ontatto tra l'argentino e il difensore dei tedeschi. Il fischietto spiega che si è trattato di un "poquito de contatto". Giusta la scelta del direttore di gara di lasciar proseguire.

41' - Manca un fallo sulla trequarti per la Lazio: Morey Bauta tocca il pallone prima di Luis Alberto, ma scivolando stende lo spagnolo. Il sig. Mateu Lahoz lascia correre urlando "Balon", ma l'intervento del calciatore di casa era chiaramente irregolare.

44' - Qualche dubbio sul vantaggio del Borussia Dortmund, Guerrero parte in posizione regolare quando batte Reina, molti più dubbi su Reus. L'atttaccante tedesco parte in fuorigioco e taglia davanti a Patric impedendo allo spagnolo di andare a contrastare l'avversario. La posizione di Reus non viene considerata attiva, ma il giocatore non si disinteressa dell'azione e, anzi, partecipa.

45' - Niente recupero.

SECONDO TEMPO

65' - Calcio di rigore per la Lazio! Situazione curiosa in area dei tedeschi: Milinkovic anticipa Schulz che lo colpisce e lo stende. Il direttore di gara sembra lasciar correre per qualche secondo, ma poi torna sui suoi passi indicando il dischetto e urla "Penalty". Il replay conferma la scelta dell'arbitro spagnolo.

77' - Fallo dubbio fischiato ad Akpa Akpro: la leggera spinta del franco-ivoriano su Bellingham poteva essere lasciata correre vista la direzione di gara odierna.

90' - Quattro minuti di recupero.

95' - Proteste biancocelesti per un presunto fallo di mano in area tedesca, l'arbitro lascia correre e fischia la fine ma ci sarebbe un altro minuto da giocare.