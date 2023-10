MOVIOLA - Lazio - Atalanta, Orsato certezza: tutti gli episodi del match

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Orsato è sempre una garanzia anche se tutto sommato la gara dell’Olimpico è, in campo, una delle più corrette degli ultimi tempi. Solo due cartellini gialli estratti in 95 minuti dal direttore di gara e un rosso per proteste all’indirizzo di Maurizio Sarri che ha così dovuto lasciare anzitempo la panchina biancoceleste. Ordinata e puntuale la direzione di gara del fischietto di Schio che non ha comunque dovuto gestire situazioni critiche.

Ecco gli episodi disciplinari più significativi del match:

PRIMO TEMPO

6’ - Tutto regolare sull’autorete di De Ketelaere nata dagli sviluppi di un calcio d’angolo per la Lazio battuto da Luis Alberto.

12’ - Passaggio sublime di Felipe Anderson al Taty Castellanos che da quella posizione infila Musso e mette in rete il gol del raddoppio.

20’ - Pestone di Djimsiti a Castellanos, solo un richiamo verbale da parte di Orsato per il calciatore della Dea.

33’ - Regolare la posizione di Ederson che poi di testa mette in rete il pallone del 2-1.

45’ - Tre minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

SECONDO TEMPO

58’ - Scamacca si invola verso la porta ma è in fuorigioco, corretta la segnalazione dell’assistente di Orsato.

59’ - Pedro segna la rete del 3-1 ma il guardalinee alza la bandierina per il fuorigioco dello spagnolo confermato dal silent-check.

63’ - Marusic lamenta una spinta in occasione della rete del 2-2 di Kolasiniac, Orsato giudica il contatto regolare e assegna la rete all’Atalanta.

76’ - Contatto sospetto in area tra Djimsiti e Kamada, per Orsato non c’è nulla e lascia proseguire l’azione.

79’ - Primo giallo di una gara molto corretta. Giusta però l’ammonizione a Ruggeri per il fallo su Isaksen al limite dell’area di rigore.

83’ - Nessun dubbio sulla posizione regolare di Vecino in occasione della rete del 3-2 della Lazio.

84’ - Primo giallo estratto da Orsato anche nei confronti dei biancocelesti, è proprio per Vecino che si è tolto la maglia nei festeggiamenti. Giusta l’ammonizione per violazione del regolamento.

85’ - Cartellino rosso per Maurizio Sarri, espulso per proteste.

90’ - Segnalati cinque minuti di recupero.

94' - Kolasinac chiede un contatto in area di rigore ma in realtà è lui a cercare il fallo su Romagnoli, giusta la scelta di Orsato di far proseguire.

Pubblicato l'8-10 alle 16:55