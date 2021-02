MOVIOLA - Lazio - Bayern, Grinfeld solo gialli e una grande macchia: l'analisi

MOVIOLA LAZIO - BAYERN - Il Bayern non ha bisogno di favori, eppure il fischietto israeliano, Orel Grinfeeld, ne impacchetta subito uno importante ai bavaresi. Al 18' è solare il fallo sulla linea dell'area di rigore di Boateng ai danni di Milinkovic: difensore scavalcato dal pallone ed ex Gent steso nel tentativo di ostacolargli l'ingresso in area. Molto superficiale l'atteggiamento di Grinfeld, che da subito nega il contatto, poi non è neppure aiutato dalla sala Var. Piuttosto discutibile la direzione dell'intero primo tempo: fischia poco e spesso perde contatti netti, poi si impermalosisce quando Luis Alberto si arrabbia per un fallo non ravvisato (ammonito). Gialli che cadranno a pioggia sull'Olimpico nella ripresa: con Grinfeld che non riesce mai a prendere in controllo la gara, anche perché si affida sempre alla sanzione. Chiuderà la sua gara con sette ammoniti totali (cinque laziali), ma soprattutto con una grande macchia, quella su Milinkovic in area bavarese. Voto 5.