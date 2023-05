MOVIOLA - Lazio - Lecce, Maresca horror chirurgico: tutti gli episodi

Un rigore generoso per il Lecce, il mancato doppio giallo per Banda, perdite di tempo e falli invertiti. La prestazione del fischietto di Napoli...

Fabio Maresca non brilla nel pareggio all'Olimpico tra Lazio e Lecce. Il fischietto di Napoli permette le perdite di tempo del Lecce, inverte parecchi calci di punizione e delude nella gestione della gara. Il rigore per gli ospiti è generoso, così come manca il doppio giallo per Banda. Ecco gli episodi prinicipali:

PRIMO TEMPO

8' - Primo giallo del match è per Lazzari che va a contrasto con Banda. Sembra eccessiva l'ammonizione al primo intervento del terzino, ma Maresca è irremovibile

13’ - Stessi protagonisti, ma situazione diversa: Banda salta con il gomito largo e atterra Lazzari. Giallo inevitabile per l’esterno salentino

19’ - Banda rischia l’espulsione: testone su Lazzari non segnalato da Maresca. Il terzino battibecca con la panchina ospite, secondo giallo forse che sarebbe stato eccessivo ma che fiscalmente poteva starci

21’ - Rigore per il Lecce! Hysaj sta per spazzare, ma viene anticipato da Blin che si mette davanti a lui e il contatto è inevitabile. Maresca ci pensa un attimo e poi assegna il penalty. Il Var non può intervenire perché è un contatto di campo visto dal direttore di gara. Il classico rigorino

22’ - Strefeza mette tutti d’accordo e calcia fuori il rigore

34’ - Lazio in vantaggio: perfetto l’assist di Luis Alberto per Immobile che batte Falcone. L’attaccante biancoceleste parte in posizione regolare e gol quindi convalidato

41’ - Dura entrata di Umtiti su Milinkovic davanti alla panchina della Lazio che chiede il giallo. Maresca, però, non estrae il cartellino

45’ - Due i minuti di recupero

45+2’ - Allo scadere arriva il pareggio del Lecce firmato da Blin. Gol regolare e palla che entra in rete prima della fine del recupero

SECONDO TEMPO

46' - Netto ponte ai danni di Milinkovic che cade e sbatte la schiena, Maresca non sanziona

57' - Felipe Anderson per Lazzari che penetra in area e poi finisce a terra. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per l penalty, fa proseguire.

62’ - Spinta di Gallo su Milinkovic in area ospite, Maresca lascia correre

64’ - Contrasto tra Colombo e Romagnoli, Maresca fischia fallo accendendo l’Olimpico e concedendo una punizione al Lecce.

70’ - Ogni rimessa laterale o dal fondo gli ospiti perdono un tempo infinito prima di rimette il pallone in gioco.

76’ - Continue perdite di tempo del Lecce che Maresca consente. A finire sul tabellina degli ammoniti è Sarri per proteste. Incredibile

78’ - Ammonito anche Pellegrini per proteste

79’ - Falcone prende il giallo dopo 30 minuti di perdita di tempo, assurdo

81’ - Oudin allontana il pallone e riceve il giallo, Milinkovic lo spinge ammonito anche lui

82’ - Cross di Pellegrini, Falcone sembra toccare il pallone, ma Maresca non assegna il corner

90’ - Espulso il vice allenatore del Lecce che intralcia Pellegrini durante la rimessa

90’ - Sei i minuti di recupero

93’ - Ammonito Gonzalez per una trattenuta su Pellegrini