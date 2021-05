MOVIOLA - Roma - Lazio: discutibile Pairetto, ma le scelte non incidono

Termina con una sconfitta per la Lazio il primo incrocio con Luca Pairetto in una stracittadina. Il bilancio complessivo si aggiorna a 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Direzione incerta del fischietto della sezione di Nichelino: prima frazione a ritmi bassi, molto tattica che si chiude con due gialli per squadra. Nella ripresa alcune decisioni discutibili che però non incidono nel risultato. A seguire, gli episodi disciplinari più decisivi del match.

PRIMO TEMPO

4' - Netto il fuorigioco sanzionato a Pellegrini che riceve in profondità sulla corsia di destra: la difesa biancoceleste aveva comunque intercettato l'assist in area del giallorosso.

16' - E' per Bruno Peres il primo giallo della gara: in netto ritardo il brasiliano tampona Acerbi fermando un tentativo di contropiede promettente per la Lazio.

23' - Ammonito Acerbi che subisce l'anticipo di Dzeko commettendo fallo sul bosniaco.

26' - Netto anche il fuorigioco di Dzeko che intercetta la sfera dopo essere rientrato da una posizione di offside.

31' - Netto il fuorigioco di Muriqi sul lancio di Marusic: il kosovaro a tu per tu con Fuzato insacca, ma la segnalazione dell'offside è immediata e confermata dopo un breve silent-check.

45' - Concesso 1 minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

47' - Giallo immediato anche per Santon appena entrato dopo aver rilevato Bruno Peres anche lui ammonito: sbracciata evidente dell'ex Inter.

51' - Incomprensibile il fallo concesso alla Roma sulla pressione di Milinkovic su El Shaarawy: l'esterno giallorosso si lascia cadere sullo slancio.

67' - Ruvido Kumbulla su Immobile: Paieretto concede punizione, graziando il giallorosso. Poteva starci il cartellino.

70' - Altra dormita di Pairetto: Cristante sbilancia Lazzari partito in velocità: nessuna segnalazione da parte del fischietto piemontese.

87' - Secondo giallo per Acerbi che trattiene Dzeko dopo aver perso un rimpallo: rosso scontato per il difensore.

90' - Segnalati 3 minuti di recupero.