PAGELLE AZ Alkmaar - Lazio: Provedel errore fatale. Sergej, dove sei?

PROVEDEL 4.5 - Troppo grave l’errore sul gol del pari dell’AZ. Karlsson tira da molto lontano, il pallone prende un effetto strano, ma il portiere doveva fare di più. I salvataggi successivi non cancellano la macchia. I pali lo salvano in almeno un paio di occasioni.

MARUSIC 5 - In affanno così come tutta la linea difensiva. Karlsson è un avversario molto insidioso. Non migliora la situazione quando si sposta a sinistra con Odgaard, tra i più ispirati della serata.

GILA 5.5 - Sofferenza costante contro un’AZ che arriva da tutte le parti. Anche quando c’è costruire da dietro emergono difficoltà: retropassaggio a inizio ripresa che costringe Provedel a un salvataggio sulla linea.

ROMAGNOLI 6 - Sarà un caso, ma quando esce dal campo gli olandesi piazzano le tende nell’area di rigore della Lazio senza trovare opposizione. Il passivo potrebbe essere peggiore, giusto risparmiarlo in vista del derby.

Dal 58’ CASALE 5 - Perde la marcatura su Pavlidis sul gol del 2-1. Il centravanti è libero di ricevere e mirare all’angolino: palla sotte le gambe del centrale. Non riesce mai a trovare l’anticipo, non sembra neanche lui.

PELLEGRINI 5.5 - Esordio da dimenticare per il terzino. L’AZ dalla sua parte entra con facilità irrisoria. Non solo per suoi demeriti. Si fa ammonire all’alba del secondo tempo per un intervento in ritardo su Odgaard. L’unica cosa buona rimane il gran tiro dalla distanza nella ripresa.

Dal 69’ LAZZARI 5.5 - Entra quando la qualificazione è ampiamente compromessa. Il suo ingresso non ha alcun peso.

MILINKOVIC 4.5 - Alla prestazione deludente del Sergente. Tanti appoggi sbagliati, molto spesso viene anticipato dagli avversari. Poco presente quando c’è da accompagnare la manovra in attacco. Non le migliori premesse in vista del derby.

Dal 58’ LUIS ALBERTO 6 - Entra per accendere la luce. Ma la Lazio prende il secondo gol e si spegne in modo irrimediabile. In questo momento della stagione Sarri non può fare a meno del suo numero 10.

VECINO 5 - Confermato in regia per la squalifica al derby e le condizioni non perfette di Cataldi. Ma non è il tipo di partita che si addice alle sue caratteristiche. L’AZ è sempre in superiorità numerica in mezzo al campo, la diga fa acqua da tutte le parti.

BASIC 5 - Inizia meno peggio del solito. Ma cala di intensità ogni minuto che passa. È normale che sia finito in fondo alle gerarchie in mezzo al campo. Solo Marcos Antonio è più indietro di lui, ma con l’aggravante di essere a Roma da un anno e mezzo

CANCELLIERI 5 - Parte bene facendo ammonire Kerkez dopo meno di due minuti. Troppo morbido nell’opporre resistenza a Karlsson al momento del gol del pari.

FELIPE ANDERSON 6.5 - L’unico a salvarsi nell’ennesima, tragica, notte europea della Lazio in trasferta. Gran gol facendo passare il pallone sotto le gambe di Goes. Nona rete stagionale: fa quello che può per non far rimpiangere Immobile.

Dal 78’ ROMERO sv

ZACCAGNI 6 - Serve Felipe Anderson in occasione del gol del vantaggio della Lazio. Meno incisivo del solito quando va a cercare il dribbling. Deve subire tre falli per farsene fischiare uno.

Dal 58’ PEDRO 6 - L’unica occasione del secondo tempo arriva proprio dal destro dello spagnolo: servito da Luis Alberto entra in area e cerca il palo lontano. La deviazione però rende tutto inutile.

All. SARRI 5 - Terza nel girone di Europa League, eliminata agli ottavi di Conference. Il cammino europeo della Lazio è un disastro: unica italiana finita fuoristrada. La priorità era il derby, si è visto anche nelle scelte. Ora tutto sul campionato: non ci sono più alibi per la corsa Champions.