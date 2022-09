Sampdoria - Lazio, Cataldi: "Gara dominata ma che errore non chiuderla!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

1-1 tra Sampdoria e Lazio e tanto rammarico in casa biancoceleste per come è maturato il pareggio. La squadra di Sarri è passata in vantaggio, ha dominato ma non è riuscita a chiuderla e nel finale il gol di Gabbiadini ha fissato il punteggio sul pareggio. Questa la disamina di Cataldi alla fine della gara ai mcirofoni di Lazio Style Radio: “Penso che dopo una gara come quella contro l’Inter siamo stati bravi. L'anno scorso alternavamo grandi prestazioni a gare disastrose e abbiamo preso belle batoste come Bologna e Verona. Oggi siamo partiti benissimo, abbiamo subito un tiro al primo tempo e uno al secondo, quando domini nel possesso, nella qualità poi la devi portare a casa. Abbiamo avuto 4/5 occasioni importanti in cui se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo fare gol. Siamo venuti qui per fare la gara e l’abbiamo fatta. Dispiace perché nello spogliatoio eravamo molto arrabbiati, è fastidioso perdere punti quando hai dominato la gara.

Ci sono stati dei momenti in cui dovevamo affondare, nel secondo tempo abbiamo tenuto palla e volevamo fargli male. Abbiamo avuto alcune situazioni importanti e dovevamo concretizzarle. A pochi minuti dalla fine può succedere di tutto da una parte ma dall’altra devi cercare di portare a casa la gara ad ogni costo. Non ci siamo riusciti e questo è il più grande rammarico. E’ cambiato parecchio dall’anno scorso, crediamo in quello che facciamo, conosciamo la nostra forza, teniamo la pressione alta come vuole il mister. Le cose ci stanno riuscendo".

NAPOLI - "Tra tre giorni c’è un’altra grande partita, non possiamo piangerci addosso. Contro il Napoli sarà una gara difficile, è una delle squadre più in forma del campionato, noi l’affronteremo da Lazio".

Il centrocampista romano è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Siamo pariti bene, un'ottima mezz'ora, poi l'episodio da rigore ci ha un po' bloccati. Abbiamo subito la Samp in quei 10 minuti senza concedere granché. Nel secondo tempo non l'abbiamo chiusa con le occasioni avute e alla fine può succedere che per un episodio puoi pareggiare la partita. Dobbiamo continuare a lavorare, quando crei così tanto non puoi poi pareggiare. La stagione è partita bene, l'anno scorso forse queste partite le avremmo subite di più, ques'tanno ancora non ci sta accadendo per cui speriamo di continuare così".

EVOLUZIONE - "La trasformazione è partita già l'anno scorsa quando è arrivato il mister. Appena arrivato ci ha detto che in questi anni non avevamo sfruttato a pieno le nostro potenzialità e che era importante cambiare mentalità. Dobbiamo ancora fare degli step importanti che purtroppoo passano anche attraverso queste partite".

SABATO IL NAPOLI - "Sicuramente sarà tosta, l'anno scorso da loro è arrivata una sconfitta importante, eravamo anche in periodo trasandato per noi. In casa poi l'abbiamo persa all'ultimo secondo. Credo che sabato possiamo fare un'altra grande partita davanti alla nostra gente. Speriamo di ripagare l'affetto della nostra gente con un'altra grande prova".

Pubblicato il 31/08