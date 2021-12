Acerbi: "Il mio 2022 è alla Lazio. Europeo? Soddisfazione eterna, ma ora..."

Per gli auguri di Natale Sky Sport ha raggiunto alcuni dei protagonisti delle vittorie dell'Italia nel 2021. Tra questi anche Francesco Acerbi, che ha risposto ad alcune domande sulla vittoria di Euro 2020, lo spareggio per Qatar 2022 e anche una sulla sua permanenza alla Lazio: "L'Europeo è una soddisfazione che ci porteremo dietro tutta la vita. Il pensiero di vincere un torneo del genere è fantastico, ma c'è anche il pensiero di arrivare al Mondiale: mancano tre mesi, adesso ci godiamo il Natale in famiglia".

Com'è pensare di doversi giocare uno spareggio a marzo?

"Ora non ci penso. Ci ho pensato al sorteggio, che non è stato semplicissimo, ma siccome mancano dei mesi ci sono ancora altre partite, c'è il campionato. Quando sarà il momento avremo modo di pensarci".

Ti piacerebbe giocare in Inghilterra?

"Ho avuto l'occasione di andarci a giocare: mi sarebbe piaciuto, perché no. È il campionato più bello, è emozionante giocarci, è sicuramente molto affascinante. Ci sarei andato volentieri".

Sei arrivato a pensare a un'ipotetica squadra?

"No, a quello non ho pensato. Però guardando le partite, anche per l'atmosfera e per come giocano, confrontarsi con quel campionato è molto eccitante".

Il tuo 2022 è ancora alla Lazio?

"Sì, certo".