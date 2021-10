Atalanta - Lazio, il comunicato della Dea: “I gesti di pochi incivili…”. Ma le scuse a Reina?

Reina colpito da una monetina nel finale di Atalanta-Lazio. Sono servite quasi 24 ore al club bergamasco per prendere le distanze dall'accaduto. Ecco il comunicato uscito intorno alle ore 15: "Atalanta BC condanna e stigmatizza quanto accaduto ieri nei minuti finali della partita con la Lazio - si legge nel comunicato della Dea -, la società si mette a completa disposizione delle autorità al fine di offrire il massimo supporto nell’individuazione dei responsabili di comportamenti che violino il Regolamento d’uso del Gewiss Stadium. I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l’Atalanta e Bergamo”. Peccato che nella lunga nota non ci sia un riferimento al portiere della Lazio, magari delle scuse. Eppure l'unico ad aver subito un danno è proprio Reina.