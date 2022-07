AURONZO GIORNO 14 - La seduta mattutina: prove tattiche in difesa

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Prove tattiche in corso: il mister si concentra sulla difesa con Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic schierati con il fratino contro Hysaj, Radu, Acerbi, Patric, Gila e Kamenovic a gestire il pallone in fase offensiva. I giocatori si scambiano per provare le varie posizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Puntuale l'ingresso dei giocatori in campo, accompagnati da Sarri: subito riscaldamento nel campo adiacente al principale.

Nuova giornata di allenamento per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il calendario segna il giorno numero quattordici del ritiro pre campionato dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. In campo subito i portieri Adamonis e Maximiano. Quest'ultimo a colloquio con Grigioni: il preparatore si è preso il portoghese sotto la sua ala protettrice e dispensa continuamente consigli.