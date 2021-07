AURONZO GIORNO 4 - Lazio, Sarri guarda ai dettagli: lavoro tattico e tecnico per tutti

AGGIORNAMENTO 11.50 - Terminata la seduta mattutina. Rientrano tutti negli spogliatoi tranne qualche calciatore che si intrattiene in campo per stop e tiri verso la porta difesa da Alia e Adamonis: Muriqi, Milinkovic (che tecnica), Raul Moro, Shehu, Bertini, Adekanye, Cataldi e Troise. Chi sbaglia è fuori. Sfida terminata con la finale Cataldi - Raul Moro: errore per entrambi.

AGGIORNAMENTO 11.30 - Inizia l'esercitazione per centrocampisti (manovra, tutto di prima, dieci passaggi in totale, ricerca della sponda, copertura e inserimenti) e attaccanti (soprattutto un lavoro di regia offensiva per favorire gli esterni).

AGGIORNAMENTO 11.20 - Finita la mattinata in campo per i difensori. Tocca ai centrocampisti e agli attaccanti scendere sul campo adiacente allo Zandegiacomo per il lavoro atletico

AGGIORNAMENTO 11.15 - Stesso esercizio, ma questa volta il pallone viene alternato fra cross e rasoterra. Grandissimo gol di Marusic che strappa gli applausi dello Zandegiacomo. Stop di esterno, l'esterno si è portato a spasso Patric per poi scaricare un violento destro sotto al traversa della porta difesa da Strakosha

AGGIORNAMENTO 11.05 - Ora si lavora sullo scivolare all'indietro sul cross dell'esterno. Mattinata dedicata ancora alla difesa, dunque. Lazzari è il crossatore, Hysaj in uscita sull'esterno, Radu, Vavro e Marusic a marcare Durmisi e Patric.

AGGIORNAMENTO 10.54 - Kamenovic ha fatto il suo ingresso in campo. Sta salutando i membri dello staff di Sarri.

AGGIORNAMENTO 10.45 - Nuova esercitazione quest'oggi per la difesa. Si lavora sull'uscita del centrale di parte e sullo scivolamento laterale. Sarri si è posizionato sulla linea dei quattro, li vuole assolutamente in linea. E soprattutto rimarca troppa "lentezza" in alcune occasioni. Più velocità e reattività.

AGGIORNAMENTO 10.29 - Lazio in campo. Briefing con Maurizio Sarri per quanto concerne i difensori. Il resto della rosa è in palestra. Lavoro atletico invece per la retroguardia sul campo adiacente al principale.

AURONZO - Quarto giorno di ritiro e di addestramento per la Lazio. Tra poco via alla seduta mattutina, la prima della giornata (quella pomeridiana è fissata per le 17.30). La squadra è arrivata allo Zandegiacomo, dopo il riscaldamento mister Sarri proseguirà il lavoro tattico e atletico con la rosa biancoceleste.