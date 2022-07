AURONZO GIORNO 9 - Lazio, Romagnoli salta l'allenamento: il motivo

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - E' il giorno della partita sotto le Tre Cime di Lavaredo. Questo pomeriggio la Lazio affronta il Dekani per il secondo test stagionale. Nella rifinitura di questa mattina, c'è un assente importante allo Zandegiacomo. Alessio Romagnoli, infatti, non si è allenato con il resto del gruppo dopo la doppia seduta di ieri. Il nuovo acquisto biancoceleste è rimasto in palestra per svolgere un po' di fisioterapia. Il centrale ha accusato un fastidio all'adduttore, oggi pomeriggio potrebbe essere risparmiato.