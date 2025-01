Calciomercato Lazio | Casadei, bagarre col Torino: ma da Formello...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a essere in corsa per Cesare Casadei. Nonostante le notizie circolate nelle ultime ore e l'incontro tra Francesco Facchinetti e il Torino, la trattativa tra granata e Chelsea non è chiusa. La Lazio - come raccolto dalla nostra redazione - si sente in corsa, è pronta a riconscere al Chelsea anche una percentuale sulla futura rivendita al 35%, oltre a un'offerta da 10 milioni più tre di bonus. La Lazio prenderebbe Casadei sbloccando l'Idl grazie alle fidejussioni bancarie su crediti futuri e potrebbe quindi anche fare un'operazione a titolo definitivo. Il Chelsea per ora non ha ancora dato una risposta definitiva e attende, forse sperando in ulteriori rilanci. Casadei freme, vuole tornare in Italia, il Torino ha migliorato anche la propria offerta al calciatore e spera. La Lazio si sente in corsa, la partita è aperta.

