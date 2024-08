Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Vitor Roque ha dato la priorità: la situazione"

CALCIOMERCATO LAZIO - Saranno giorni caldi, bollenti per decretare il futuro di Vitor Roque. L'attaccante del Barcellona, dopo una stagione da comprimario sotto la guida di Xavi, sarebbe finito per il momento fuori dai piani del nuovo allenatore Flick. Un'esclusione che potrebbe avere un'incidenza importante sulle prossime mosse dell'entourage che, stupito e deluso da questo cambio di piani, avrebbe deciso di prendere in considerazione la possibilità di lasciare i blaugrana a titolo definitivo. Secondo quanto riporta il portale iberico Sport, sarebbero due i club che per il momento si sarebbero mossi concretamente per acquistarlo. Il primo è l'Al Hilal, rifiutato però dallo stesso giocatore che non vorrebbe lasciare l'Europa, e l'altro è la Lazio.

ROQUE VUOLE LA LAZIO - Il club biancoceleste avrebbe avanzato una prima offerta da circa 20 milioni di euro per il 50% del cartellino di Vitor Roque, incassando però un secco 'no' del Barça. A complicare la trattativa è la volontà degli spagnoli di non piazzare una minusvalenza a bilancio. Solo sei mesi fa per assicurarsi le prestazioni del classe 2005 hanno sborsato oltre 30 milioni di euro nelle casse del Vitoria, da qui la richiesta di almeno 40 per lasciarlo partire in via definitiva. Una cifra irraggiungibile per la Lazio che però, stando a quanto aggiunge il portale, avrebbe dalla propria la preferenza dello stesso attaccante. Vitor Roque avrebbe deciso di dare la priorità ai biancocelesti come prossima destinazione. Una scelta che in qualche modo può semplificare i piani della dirigenza, convinta nel continuare a trattare con il Barcellona per il diciannovenne.

LA CONCORRENZA - Dal Joan Gamper, però, non arrivano segnali positivi. I blaugrana continuano a ribadire la volontà di non cederlo in via definitiva - se non per cifre esorbitanti - prediligendo, invece, la strada del prestito secco. In questo senso non mancano le proposte. A chiedere informazioni, infatti, ci sarebbero stati molti club della Liga, come il Betis e il Valencia, ma dall'esterno anche il Porto avrebbe mostrato un particolare gradimento nei confronti del giovane talento. Delineatosi in questo modo uno scenario a dir poco complicato, non resta che attendere le prossime evoluzioni. Vitor Roque vuole andar via dal Barcellona e in questo momento la Lazio sarebbe la sua destinazione preferita, ma prima serve un avvicinamento tra due società attualmente distanti.