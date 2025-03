Calciomercato Lazio | Echeverri in prestito? Dal City tentano un Perrone-bis

Il binomio Manchester City-Argentina ultimamente è diventato una certezza in termini di futuri talenti. Gli scouting dei Citizens scrutano e pescano dai settori giovanili dei club argentini, individuando i profili più interessanti e delineando per loro un percorso di crescita che ha come termine ultimo la rosa di Guardiola. Un percorso che equivale al tempo stesso a una selezione, che solo in pochi superano al punto da poter vantare di aver indossato la casacca del club di Manchester.

I CASI DI JULIAN ALVARES E MAXIMO PERRONE - Il caso simbolo è probabilmente quello di Julian Alvarez, arrivato a diventare uno degli attaccanti più forti in circolazione, ma notato ai tempi del River Plate quando era solamente un ragazzo promettente, lasciato in prestito al club argentino prima di ritagliarsi il ruolo di prima riserva di Haaland alla corte di Pep. Oggi all'Atletico Madrid, Alvarez rappresenta una plusvalenza da più di 50 milioni di euro.

Leggermente più complicato, ma non per questo non fruttuoso, è quello di Màximo Perrone. Il centrocampista era stato acquistato dal Velez nel 2023, prima di essere girato un anno in prestito al Las Palmas. Tornato al Manchester City, però, per lui è stato ritenuto opportuno un altro anno in prestito per fare ulteriore esperienza, trovando nel Como la piazza ideale per raggiungere l'obiettivo. Con la casacca dei lariani, in effetti, Perrone si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista al punto che in estate potrebbero essere fatte delle opportune riflessioni sul suo futuro in Inghilterra.

ECHEVERRI COME PERRONE - Il caso Perrone è stato in questo senso identitario. Dall'Argentina, infatti, molti portali celebri tra i quali anche TyC Sports, lo hanno scelto per paragonarlo al possibile percorso che Claudio Echeverri potrebbe fare trasferendosi alla Lazio. Sul numero 10 della Nazionale argentina U-21, di cui è anche capitano, c'è la stima di tutto il mondo Manchester City che dopo aver lasciato crescere con il River Plate ha forse anticipato un po' troppo i tempi portandolo già quest'estate da Pep. Le cose, però, non sono andate come speravano anche a causa di un rendimento pessimo della squadra e di una crisi storica che non ha lasciato spazio a sperimentazioni.

ECHEVERRI ALLA LAZIO - Motivo per cui la possibilità di vederlo alla Lazio stuzzicherebbe anche in quel di Manchester. Un prestito al club biancoceleste - scrivono dall'Argentina - potrebbe permettergli di fare un cammino simile a quello di Perrone, che ora è tra i giocatori più interessanti del panorama Argentino. Su Echeverri, d'altronde, ci sono le attenzione di tutti i media argentini perché considerato uno dei talenti emergenti più interessanti, un classe 2006 dalle potenzialità straordinarie che da un determinato punto di vista spiegano l'interesse della Lazio, ma dall'altro rendono complicato immaginare che il Manchester City lo lasci andare senza tenere in piedi l'opportunità di riportarlo alla base qualora dovesse esplodere.