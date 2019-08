Calciomercato Lazio, il futuro di Milinkovic in 24 ore e 26 giorni: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Sergej Milinkovic Savic è sempre più vicino alla conferma alla Lazio. Le trattative con Manchester United e il Tottenham non sono andate oltre i semplici sondaggi. La chiusura del mercato in Inghilterra, prevista per domani alle 18, complica le operazioni. Non è finita qui, perché il domino di centrocampisti tra le principali big europee è sempre bloccato. Paul Pogba non sembra muoversi dallo United in direzione Real Madrid. I Red Devils hanno provato a cautelarsi provando a strappare Christian Eriksen agli Spurs. L'offerta di 15 milioni a stagione non è bastata a convincere il danese che preferirebbe lasciare la Premier. Il club di Old Trafford si è così ritirato ed è impegnato nella cessione di Lukaku all'Inter e nell'arrivo di Fernando Llorente. La scadenza del contratto nel giugno 2020 costringe il Tottenham a fare in fretta e per Eriksen si va verso il derby di mercato tra Atletico e Real Madrid con la Juventus sullo sfondo. I londinesi stanno provando a prendere Dybala ed Eriksen potrebbe rientrare nell'affare. Tutte le big sono all'opera alla ricerca dell'affare delle ultime ore, ma al momento Milinkovic non sembra coinvolto in nessuna trattativa.

MILINKOVIC - Mancano esattamente 24 ore alla chiusura del mercato in Premier, che sembrava la destinazione più probabile per il serbo. L'infortunio rimediato in amichevole complica anche i discorsi relativi al calciomercato. Il centrocampista biancoceleste accusa un fastidio al tendine. Secondo Sky il recupero potrebbe impiegare diverse settimane, mettendo a rischio le prime gare di campionato, derby compreso. Chiusa la strada verso il Regno Unito, restano Psg e Real Madrid. Le visite alle quali si sottoporrà nelle prossime ore per valutare l'entità dell'infortunio, indicheranno anche se queste due piste possano essere percorribili. I transalpini, però, devono prima sistemare la questione esuberi e dovrebbero cedere Neymar, inseguito dal Barcellona. Nonostante la passione di Leonardo per Sergej, il club parigino vorrebbe tenere ancora Neymar ed è al lavoro per convincere il numero 10. Il Real Madrid deve risolvere qualche questione e per il momento ha come principali obiettivi Eriksen e Pogba. Tutto è ancora fermo, ma alla chiusura del calciomercato in Italia mancano 26 giorni e tutto può accadere. La Lazio non vuole farsi trovare impreparata e sta studiando rinnovo e adeguamento contrattuale, con l'inserimento di parecchi bonus, per premiare il centrocampista. Milinkovic a Roma si trova bene ed è legatissimo ai biancocelesti. Non rimane che aspettare, ma giorno dopo giorno le possibilità di vedere ancora il Sergente con l'aquila sul petto aumentano.

