Lazio - Al Shabab, Milinkovic lascia il campo per un problema muscolare

Amichevole indigesta per Milinkovic e di conseguenza anche per la Lazio. Il serbo, entrato a inizio ripresa, è uscito dal campo al 23' del secondo tempo per un problema muscolare. Sergej ha abbandonato il terreno di gioco toccandosi l'inguine della coscia destra: potrebbe trattarsi di un problema all'adduttore. Un guaio che non ci voleva per i biancocelesti. Al suo posto, rientra Cataldi nel ruolo di mezzala destra.

