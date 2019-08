DIRETTA - Calciomercato Lazio, ipotesi Betis per Durmisi. Llorente si allontana

CALCIOMERCATO LAZIO - Non è una questione economica, ma numerica. La Lazio deve vendere e il ds Tare si sta concentrando sulle operazioni in uscita. Al netto delle condizioni fisiche di Lukaku, Durmisi è diventato il quarto esterno sinistro nelle gerarchie di Simone Inzaghi: non troverà molto spazio. Su di lui c'è interesse in Turchia (Besiktas e Fenerbahce) e in patria (Brøndby) ma, secondo la rassegna stampa di Radiosei, non è escluso un suo ritorno in prestito al Betis Siviglia. In Spagna Riza ha lasciato un buon ricordo e i biancoverdi hanno appena perso il loro terzino sinistro titolare (Jùnior Firpo è passato al Barcellona), potrebbero esserci novità nei prossimi giorni. Per Wallace al Wolverhampton sarà Jorge Mendes a dover compiere un'impresa in tempi strettissimi, ci sono problemi burocratici e i Wolves si stanno guardando intorno per arrivare a un altro centrale: su tutti, piace Rugani. Sarà ancora più difficile piazzare i diversi esuberi: da Vargic a Casasola, in tanti sono in cerca di una sistemazione.

IN ENTRATA - Si muove poco sul fronte degli innesti. La probabile permanenza di Milinkovic - insieme alla conferma di Berisha e Andrè Anderson come mezzali e la promozione di Cataldi da vice Leiva - non promette ampi margini di manovra a centrocampo. Nella giornata di ieri è uscito il nome di Berge, ma al momento non sono arrivate conferme. La difesa è al completo: in caso di addio a Wallace, Patric e Armini potrebbero fungere da sesto e settimo centrale e, con una lunga intervista rilasciata in Portogallo, anche Jorge Silva si è proposto a mister Inzaghi. Si allontana Llorente per l'attacco. Lo spagnolo piace al Manchester United, rassegnato a perdere Romelo Lukaku. Simeone e Dost restano sullo sfondo, così come Petagna per cui si è pronunciato il ds della Spal Vagnati, non escludendo nulla per il futuro del suo attaccante. Inzaghi, comunque, avrebbe chiesto un terzo attaccante che sia diverso da Adekanye, ancora acerbo: alla Lazio restano poco più di tre settimane per accontentare il proprio tecnico.

