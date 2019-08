Calciomercato Lazio, parla l'agente di Muldur: “Interesse concreto in Italia"

Un nome uscito a sorpresa un paio di giorni fa: Mert Muldur, terzino destro classe '99 del Rapid Vienna, piacerebbe anche alla Lazio. Può giocare all'occorrenza da centrale – perfetto da schierare nel centrodestra della difesa a 3 – e la sua valutazione è in continua crescita (oggi il valore del cartellino del turco si aggira sui 3 milioni). A confermare l'interesse di alcuni club della Serie A per il difensore ci ha pensato il suo agente Max Hagmayr, contattato da Calciomercato.it: “Per Mert esiste un interesse concreto in Italia, ma preferisco non fare i nomi dei club. Se arrivasse un'offerta buona, il Rapid Vienna sarebbe disposto a cederlo anche in questa sessione di mercato. A Muldur piacerebbe molto giocare in Serie A. Dopo che Lazaro si è trasferito all'Inter, il campionato italiano è tornato ad essere interessante per i giocatori che provengono dalla massima divisione austriaca. Prima, invece, preferivano andare in Germania o in Inghilterra”. Oltre ai biancocelesti, su Muldur avrebbe posato gli occhi anche il Sassuolo. Il suo contratto con il Rapid scade nel 2021 ma, come confermato, ci sono ampi margini di manovra per un'eventuale trattativa. Da sorpresa a possibile nome concreto: il turco sta aspettando una chiamata dall'Italia.

