RITIRO LAZIO GIORNO 5 - Jony, amichevole ok: gol e cross per Inzaghi

MARIENFELD - Primo banco di prova superato, Jony si vuole prendere la Lazio. Unico esterno sinistro di ruolo, lo spagnolo inizia dal primo minuto il match amichevole contro l’Al Shabab. Un po’ agganciato alla linea mediana nei primi minuti, poi si scioglie. Dalle sue parti spesso ha uno dei pochi clienti difficili della formazione saudita: Asprilla. Colombiano, molto tecnico e veloce. Lo rincorre, lo argina e si propone in attacco sotto i consigli di Inzaghi. Il mister lo incita, chiede i suoi inserimenti, gli dà indicazioni sui posizionamenti nelle palle ferme. Quarantasei minuti in campo, trova anche il gol proprio con un inserimento “a rimorchio”: palla di Correa e piattone che va in rete. Tutti gli fanno i complimenti: il ragazzo ha bisogno di fiducia.

AL POSTO DI LULIC - Un potenziale titolare, Jony si deve far trovare pronto. Con Lulic ai box potrebbe debuttare subito alla prima di campionato. Inzaghi gli ha concesso un tempo, meglio evitare affaticamenti, si è complimentato con lui. Nella ripresa, nel ruolo di esterno sinistro, ci ha improvvisato Adekanye. Jony è un mancino che gioca a sinistra, si differenzia con Lulic anche per questo. I cross arrivano di prima battuta, non ha bisogno di rientrare e mettere la palla dentro. Ha velocità, tecnica, ottimi cross. Anche nei calci d’angolo da sinistra si piazza vicino alla bandierina per lo “scarico”. Dovrà continuare a lavorare in Germania in questi ultimi giorni: davanti ha ancora altri 3 allenamenti. Poi altro test importante, quello a Vigo contro il Celta. Si deve prendere la Lazio ora. È il momento giusto.