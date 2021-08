Calciomercato Lazio, il Genoa insiste per Fares: fumata bianca vicina

È iniziato il conto alla rovescia, manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. In queste ore frenetiche la Lazio continua a lavorare sia in entrata che in uscita. Tra i partenti c'è anche Mohamed Fares che è sempre più vicino al Genoa. Come riporta Il Secolo XIX, il club rossoblu ha avuto nuovi contatti con la Lazio per l'esterno algerino che vuole cambiare aria per trovare minutaggio e continuità. Si va verso la fumata bianca ma le due parti devono ancora trovare l'intesa finale. Lotito valuta il suo numero 96 circa 7 milioni di euro e, per il momento, non si schioda da lì. Si attendono novità importanti nelle prossime ore per definire il passaggio di Fares al Genoa.