Calciomercato Lazio | L'Arabia fa la spesa in A: Immobile e Lukaku nel mirino

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo Milinkovic Savic, Brozovic, Ibanez, Demiral, Sabiri e Barrow, l'Arabia Saudita guarda ancora alla Serie A. Anche la prossima estate, infatti, la Saudi Pro League proverà a portare nel proprio campionato altri talenti dall'Italia. I nomi più gettonati, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono quelli di Ciro Immobile e Romelu Lukaku. Dopo i sondaggi dello scorso anno, i due attaccanti potrebbero diventare obiettivi concreti in estate.

Il capitano della Lazio non sta vivendo la sua migliore stagione in biancoceleste e stavolta potrebbe prendere veramente sul serio l'ipotesi di trasferimento in Saudi Pro League. Discorso diverso per il belga di proprietà del Chelsea e in prestito alla Roma. I giallorossi difficilmente metteranno sul tavolo 40 milioni per accontentare i Blues che vogliono monetizzare come fatto con Koulibaly all’Al Hilal e Mendy all’Al Ahli. Sono piste da seguire nei prossimi mesi e non sono neanche le uniche in Italia. Da monitorare anche le situazioni del milanista Kjaer, dell’interista Cuadrado, dell romanista Smalling e del cagliaritano Nandez che potrebbero proseguire la loro carriera in Arabia.