Calciomercato Lazio | La porta può diventare girevole: su Provedel...

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Occhio alla porta, può diventare girevole. Nelle scorse settimane s'era parlato di potenziali offerte da 18-20 milioni in arrivo dalla Premier per Mandas, non si sono materializzate, la Lazio le avrebbe comunque respinte. Per due motivi: il primo è che il greco è considerato moltissimo in società, il secondo è che Lotito partiva da richieste ben superiori, almeno da 25 milioni di euro. Porta girevole a Formello? Sì, va monitorata la situazione legata a Ivan Provedel. Intorno al portiere biancoceleste, nelle ultime ore, vanno registrati alcuni rumors: ci sarebbero alcuni club interessati, soprattutto in Premier. La Lazio per ora non ha ricevuto proposte, non s'opporrebbe a un'eventuale cessione, a patto che arrivi un'offerta da almeno 15 milioni di euro. Provedel ha già compiuto 30 anni, non è un'età clamorosa per un portiere, ma avendo un talento in rampa di lancio come Mandas, la Lazio sarebbe quasi costretta a fare dei calcoli e dei ragionamenti: peserebbe il potenziale incasso con annessa plusvalenza, oltre al discorso liste per eventuali nuovi innesti. Ipotesi, per ora. Ma occhio alle ultime ore di mercato, possono riservare sorprese, niente e nessuno va dato per scontato...

