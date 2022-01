Calciomercato Lazio, Mihaila verso l'Atalanta: si sblocca Miranchuk?

Svolta vicina per Miranchuk alla Lazio. L'assist potrebbe arrivare dal Parma: è quasi fatta per il trasferimento di Valentin Mihaila, esterno classe 2000, che andrebbe così a rinforzare il reparto offensivo della Dea. Dopo l'ufficialità di Boga, i nerazzurri stanno per chiudere un altro colpo in avanti. Attenzione quindi alla posizione di Miranchuk, che a questo punto potrebbe lasciare Bergamo. Nelle prossime ore, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, si potrebbe sbloccare l'affare per portare il russo alla corte di Sarri. Tare è al lavoro, già domenica potrebbe essere il giorno buono.