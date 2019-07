Calciomercato Lazio, Milinkovic "like" al PSG: Lotito attende l'offerta giusta

LAZIO - Tutto fa notizia, soprattutto se ti chiami Sergej Milinkovic-Savic e il tuo nome è sul taccuino dei dirigenti di mezza Europa. Ed ecco quindi che un "like" su Instagram può diventare indizio di mercato. Il serbo infatti, ha espresso il suo piacere per una foto, pubblicata dal profilo social del portale serbo Butasport.rs, che ritrae la nuova maglia del Paris Saint Germain. Niente di meno che una delle indiziate principali per trattare l'acquisizione del suo cartellino. Un dettaglio che non è passato inosservato a molti tifosi francesi, che hanno divulgato fin da subito la notizia. La Juventus si è defilata dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot e i francesi al momento rimangono l'unica seria pretendente. Leonardo sembra intenzionato a riprovarci ancora, stavolta, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, presentando un'offerta da 75 milioni di euro. Una buona base da cui partire per convincere Lotito, sempre fermo sulle sue richieste di 90/100 milioni. Milinkovic si trova bene a Roma, ha firmato da pochi mesi il rinnovo fino al 2023, lascerebbe i biancocelesti solo per un club disposto a lottare per la Champions. Il Paris Saint Germain potrebbe fare al caso suo e i segnali social sembrano poterlo confermare.

