Calciomercato Lazio, Oliver Torres apre: "Andare a Roma? Mi piace la pasta, quindi..."

Ai microfoni di Onda Cero è intervenuto il centrocampista del Siviglia Oliver Torres, giocatore accostato in estate alla Lazio come sostituto di Luis Alberto (da tempo nel mirino del Siviglia). Lo spagnolo classe 1994, tra i tanti temi trattati, ha parlato proprio del possibile trasferimento nella squadra di Maurizio Sarri: "Uno dei miei piatti preferiti è la pasta. Quest'estate ci sono state molte voci che dicevano che volevo andarmene o che il club mi avesse detto che dovevo andarmene, ma niente di tutto ciò è successo. Devo vederlo in tranquillità. Se il club decide che devo partire, cosa che non credo, me ne andrò, ma non potrei mai lasciare la nave in questo modo".