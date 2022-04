Calciomercato Lazio, Pedullà: “Pronto vertice della società per Romagnoli”

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Romagnoli sempre più vicini? Sembra proprio di sì. L'interesse dei biancocelesti per il difensore è ormai noto da tempo e la società si sta muovendo in anticipo per assicurarsi un accordo con il giocatore in scadenza con il Milan. La trattativa per un eventuale rinnovo con la società rossonera non è mai decollata e la piazza romana piace e non poco al giocatore. I primi contatti sono stati avviati mesi fa ma, come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, domani o al massimo dopodomani ci sarà un vertice tra la società, con Lotito e Tare, e l'entourage del calciatore. L'offerta avanzata dalla Lazio si aggira attorno ai 3 milioni di euro a stagione più bonus.