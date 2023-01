Calciomercato Lazio, preso un giovane portiere dall'Atletico Madrid: le ultime

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre la Lazio di Maurizio Sarri è in trepidazione per quel che ne sarà del calciomercato, la Primavera sta regalando grandi gioie. Nuovi innesti a più non posso per la rosa di mister Stefano Sanderra. Da poco è stato ufficializzato l'ingaggio del difensore, Simone Cesari dal Trastevere. Le novità non finiscono qui, perché la società biancoceleste si è mossa anche per quanto riguarda il prossimo portiere che completerà la baby rosa. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la Lazio ha acquistato un giovane talento, Gioele Bosi. Il ragazzo è di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, classe 2007. Nella sua prematura carriera ha militato persino nelle giovani dell'Atletico Madrid dove ha goduto della massima titolarità tra i pali. La dirigenza biancoceleste non voleva per nulla affatto lasciarselo scappare, tanto da avanzargli un'offerta e strapparlo così al club spagnolo. Bosi è un innesto per il futuro, compirà 16 anni ad aprile e fino a quel momento non potrà essere utilizzato per gare ufficiali. Per questo il giovane gioiellino continua ad allenarsi ai comandi di Sanderra. Tra pochi mesi potrà dire la sua e nel frattempo la Lazio scalpita. Crespi e i compagni vogliono centrare l'obiettivo qualificazione, la società si è già mossa. Starà a Bosi raccogliere l'opportunità.