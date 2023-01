Calciomercato Lazio, un giovane difensore nel mirino: i dettagli

La Lazio è attenta al mercato dei giovani, nel mirino del club biancoceleste è finito un promettente difensore che milita nel Trastevere.

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

Dopo Mahmadou Baldé, la Lazio piomba su un altro 2004. Per il fratello di Keita mancano solo le firme, l’ala destra - in forza alla Nocerina - poi sarà un nuovo giocatore biancoceleste. Ma il club non intende fermarsi qui. Nel mirino della Lazio è finito anche Simone Cesari promettente difensore del Trastevere. Il club romano, che milita nel girone F di Serie D, aveva prelevato Cesari nell’estate del 2020 dall’Urbetevere. Il classe 2004 può muoversi da centrale e da terzino destro e in stagione ha messo insieme 745’ tra campionato e Coppa Italia di categoria. La Lazio ha mosso i primi passi e ora potrebbe affondare per portare Cesari a Formello e metterlo a disposizione di Sanderra. La Lazio, dopo un avvio stentato, ha rimontato e ora è seconda nel suo girone di Primavera 2. Cesari potrebbe essere un nuovo rinforzo per tentare l’assalto alla promozione diretta.

