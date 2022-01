Calciomercato Lazio | rinnovo Luiz Felipe, distanze e scenari: ecco la situazione

Un nuovo appuntamento per cercare di trovare l’accordo per il rinnovo e scongiurare l’addio a parametro zero a giugno. La Lazio e l’entourage di Luiz Felipe si dovranno rivedere, c’è stato un primo incontro nei giorni scorsi, non ha portato i frutti sperati, ne è scaturita una fumata grigia. Non c’è ancora l’accordo, la firma non poteva arrivare. La trattativa andrà avanti, la speranza della Lazio è quella di chiudere il discorso entro fine gennaio e allontanare i diversi spettatori interessati alla vicenda. Su Luiz Felipe hanno messo gli occhi diversi club, italiani ed esteri. L’Inter ha chiesto informazioni, si muoverebbe se il giocatore si liberasse a parametro zero, è il modus operandi preferito da Marotta. Più defilato, almeno al momento, il Milan, mentre c’è forte interesse da parte di Betis e Zenit. Senza dimenticare il Barcellona che due anni fa aveva effettuato più di un sondaggio per il ragazzo, anche se oggi non arrivano grandi segnali dalla Catalogna. La Lazio vuole scongiurare un addio a zero, sarebbe sanguinoso, non tanto per questioni di bilancio, quanto perché Luiz Felipe è un giocatore ancora giovane, sul quale Sarri punta per il futuro e uno dei pochi in rosa - se si decidesse un giorno per la separazione - in grado di portare fondi da reinvestire sul mercato.

TRATTATIVA - Per questo ci sarà un nuovo appuntamento, la Lazio proverà ad arrivare a dama. La richiesta del giocatore si aggira intorno ai 2,5 milioni annui. Bonus compresi. La sensazione è che si possa chiudere intorno ai 2,1-2,2 milioni a stagione. La prima offerta biancoceleste è stata più bassa, partiva da una base di 1,6 milioni all’anno, a cui bisognava aggiungere qualche bonus che però non permetteva a tale cifra di sfondare il muro dei due milioni. Luiz Felipe oggi guadagna circa 800 mila euro, l’offerta di Lotito era un raddoppio di quanto percepito dal giocatore che, però, vuole arrivare a cifre più elevate, alle soglie dell’ingaggio riconosciuto ad Acerbi. Suo compagno di reparto. Ci sono stati contatti telefonici in queste ore, si sta provando a limare le distanze. Un nuovo appuntamento con l’agente di Luiz Felipe è in programma a breve, probabilmente all’inizio della prossima settimana, si approfitterà della sosta per cercare di andare a fondo della questione e trovare un accordo. Anche perché, tra due settimane, Luiz Felipe sarà libero di firmare con qualsiasi altro club.

